Sorpreso in strada con pistola in tasca: arrestato 83enne nel Torinese

Un anziano di 83 anni è stato sorpreso dai carabinieri, a Gassino Torinese, con una pistola calibro 320 in tasca mentre camminava per strada. L’arma inoltre aveva un cordino legato per estrarla più facilmente. Insieme alla pistola nella tasca dell’anziano c’era un caricatore con cinque proiettili. L’uomo è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni e denunciato per ricettazione.

Le armi sequestrate

I controlli sono proseguiti in casa dell’uomo dove, a seguito di una perquisizione, sono stati sequestrati anche una pistola semiautomatica calibro 6,35 con sei proiettili, un caricatore da 32 colpi per mitragliatore, tre caricatori da venti colpi calibro 9x19 per mitragliatore, un caricatore per pistola calibro 7,65, 510 cartucce di vario calibro per armi comuni e da guerra, alcuni gioielli, argento, sei orologi e 6.750 euro in contanti. Le armi saranno inviate al Ris di Parma per verificare se risultano coinvolte in qualche reato.