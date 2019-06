Torino, tamponamento in tangenziale: morti due giovani

Due giovani di 23 e 25 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, sulla tangenziale sud di Torino, mentre un terzo ragazzo di 31 anni è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita. Il 31enne è stato operato all'ospedale Cto e gli è stata amputata la gamba destra. Nello scontro, all'altezza dello svincolo di Sito Interporto, una Fiat Stilo si è schiantata contro una Fiat Panda, per poi ribaltarsi. Il 31enne era a bordo della Fiat Stilo insieme a Stiv Ahmetovic, 23 anni, e Nico Halilovic, 25 anni, che sono morti sul colpo.

La dinamica dell'incidente

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, i tre stavano viaggiando in tangenziale a forte velocità quando hanno tamponato la Panda guidata da un italiano di 21 anni. Il giovane è trasportato dai medici e dagli infermieri del 118 all'ospedale San Luigi di Orbassano per accertamenti. La polizia stradale ha chiuso al traffico per due ore la carreggiata dove è avvenuto l'incidente, e successivamente ha transennato anche le altre corsie in direzione sud perché un centinaio di rom erano accorsi sul luogo dell’incidente e si erano radunati sulla carreggiata opposta. Ci sono stati attimi di tensione.

