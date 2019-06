Cuneo, incendio in una cascina: ingenti danni

Un incendio è divampato nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 giugno in una cascina a Villafalletto, in via Costigliole. Le fiamme hanno avuto origine in un capannone adibito a fienile, si son propagate rapidamente e hanno distrutto tonnellate di fieno e un mezzo agricolo posteggiato nei pressi della struttura. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere il rogo. Non ci sono feriti, ma i danni sono rilevanti.