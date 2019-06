Scontro tra moto in Val di Susa, muore ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni di origini francesi è morto in uno scontro tra due moto avvenuto in Val di Susa tra Chiomonte ed Exilles, in provincia di Torino, sulla strada provinciale 24. L'altro motociclista è stato trasportato dal'elisoccorso del 118 all'ospedale Cto di Torino in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Chiomonte per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 27enne viaggiava in direzione Francia a bordo della sua Suzuki 750, Melvin Oronsope.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la moto del giovane si è schiantata frontalmente contro un'Honda guidata da un uomo di 37 anni che arrivava dalla direzione opposta e avrebbe tagliato una curva, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. La vittima avrebbe compiuto 28 anni l'8 giugno.