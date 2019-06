Torino, minaccia e pedina la ex moglie: arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Torino, con l’accusa di minacce, per aver perseguitato la ex moglie non riuscendo ad accettare la fine del loro matrimonio. L’ex marito ha vessato la donna con continue telefonate e centinaia di sms, anche nel cuore della notte, pedinamenti e appostamenti sotto casa, alla fermata dell'autobus, fuori dal posto di lavoro. In un'occasione, il 51enne ha cercato di sfondare a calci la porta dell'appartamento della ex, che vive in un condominio di Barriera Nizza.

La denuncia

La donna da dicembre era andata via di casa e pochi giorni fa aveva ottenuto la separazione. Infine martedì scorso 28 maggio, ha deciso di denunciare le vessazioni dell’ex marito. Per l'uomo, denunciato anche per detenzione di un coltello multiuso, sono scattate le manette.