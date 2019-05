Torino, maxi sequestro di false pietre preziose: quattro denunce

Venivano spacciati per diamanti, coralli, zaffiri e topazi, ma si trattava in realtà di prodotti artificiali in pasta di vetro o ceramica. E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza di Torino, che ha sequestrato oltre 2 milioni di articoli durante un'operazione che ha visto coinvolte le province di Torino e di Milano. Tra le false diciture riportate sulle pietre, diamante nero, corallo rosso, zaffiro, topazio, perla di Boemia.

Le denunce

Nel corso dell’operazione sono stati denunciati i titolari di quattro attività commerciali e il loro fornitore, con centro di distribuzione in Repubblica Ceca. Nei loro confronti, l’accusa è di frode in commercio. I denunciati sono stati inoltre segnalati alla Camera di Commercio di Torino per le relative sanzioni amministrative. Oltre a vendere le false pietre al dettaglio, uno dei commercianti indagati, un settantenne di origini lombarde, aveva creato un sito internet apposito per la vendita online dei falsi articoli.