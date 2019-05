Furti di energia elettrica, quattro arresti a Torino

I carabinieri a Torino hanno arrestato quattro persone per furto di energia elettrica. Si tratta di un senegalese di 30 anni e un maliano di 36 anni, residenti in via Bra e di due romeni di 32 e 51 anni, residenti in corso Vercelli. Grazie alla collaborazione dei tecnici della società Iren, i militari hanno accertato che i quattro avevano realizzato un allaccio abusivo. Per lo stesso reato, a Mappano, comune alle porte di Torino, sono state denunciate dai carabinieri tre persone.