Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 31 maggio

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un promontorio di alta pressione rimonta sulle regioni di Nord-Ovest favorendo una giornata stabile e soleggiata su Valle d'Aosta, Liguria, e Piemonte. Annuvolamenti diurni a ridosso dei rilievi ma senza il rischio di fenomeni, se non sporadici su Alpi liguri. Temperature in ulteriore aumento, punte di oltre 26-27°C. Venti deboli variabili o a regime di brezza. Mar Ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,1 µg/m³.