La polizia locale di Sommariva del Bosco, sulle colline del Roero (Cuneo), ha soccorso un cane con la zampa anteriore destra serrata in una tagliola per la caccia di frodo. L'animale è stato affidato ai veterinari. La tagliola, il cui utilizzo è illegale, è stata trovata non lontano dalla strada, ed è stata sequestrata. Sono in corso le indagini per risalire ai cacciatori di frodo.