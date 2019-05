Traffico illegale di cosmetici, denunciato all'aeroporto di Torino

Decine di barattoli di crema per la pelle contenevano sostanze cancerogene (idrochinone e clobetasolo proprionato) e per questo sono stati sequestrati dalla guardia di finanza all'aeroporto di Torino. Erano nascosti tra gli effetti personali di un uomo di 50 anni, di origini nigeriane, in arrivo dal Lagos via Parigi. Sospettato di commercio illegale di cosmetici per lo sbiancamento della pelle, è stato denunciato per importazione illegale. Rischia l'arresto fino a un anno e una multa di oltre 100mila euro. Il valore della merce sequestrata ammonta a diverse migliaia di euro.