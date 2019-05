Torino, alimenti mal conservati in panificio: multa da 13.000 euro

Oltre cento chili di alimenti mal conservati sono stati sequestrati dalla polizia a Torino in un panificio-pasticceria di via Berthollet. Il negozio è stato chiuso e il titolare, un 37enne del Bangladesh, denunciato. Per le irregolarità riscontrate, l'uomo è stato sanzionato per circa 13.000 euro.

La merce sequestrata

Nel locale utilizzato come deposito e come laboratorio per gli alimenti dolciari e panificati, gli agenti hanno trovato 95 chili di prodotti alimentari, di cui 66 chili di pasta per brioches, privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione. Molti alimenti erano riposti in buste di chiuso plastica non idonee alla loro conservazione, mentre altri erano impolverati.

Le irregolarità

Durante il controllo sono state riscontrate numerose irregolarità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per cui è stato emanato un provvedimento di immediata sospensione d'uso dei locali interrati e della filiera di lavorazione.