Un giro di scommesse illegali sul campionato di serie A e sulla Champions League è stato scoperto dagli uomini della guardia di finanza che hanno denunciato i gestori di un bar del centro di Alpignano, comune dell'hinterland di Torino. I titolari del locale sono stati sanzionati per migliaia di euro. Il sistema, non autorizzato perché sconosciuto agli enti competenti, è stato scoperto nel corso dei controlli che le Fiamme Gialle hanno effettuato in alcuni comuni attorno a Torino per il contrasto dello spaccio di stupefacenti.

I controlli antidroga sul territorio

Nel corso dell'attività di contrasto allo spaccio, tre 18enni sono stati denunciati perché trovati in possesso di un centinaio di grammi di marijuana, droga che secondo gli inquirenti veniva ceduta anche a minorenni. Nel corso delle indagini, sono stati anche accertati diversi episodi di vandalismo e danneggiamento, riconducibili ai ragazzi denunciati, avvenuti all'interno della biblioteca comunale di Alpignano e in altri edifici pubblici cittadini. Incursioni che costeranno alla comunità circa 10.000 euro, avvenute secondo l'accusa per spezzare la noia della quotidianità.