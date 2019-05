Torino, insediamento abusivo di nomadi: polizia lo sgombera

Questa mattina a Torino la polizia ha sgomberato un insediamento abusivo di nomadi. Gli agenti sono intervenuti nella zona nord della città, in via Monteverdi, dove stazionavano diversi camper. "A Barriera di Milano deve tornare la legalità in ogni via e per questo non possiamo che ringraziare la polizia che è intervenuta . Per troppo tempo Torino nord è stata abbandonata e i suoi residenti sono stati lasciati soli a convivere con abusivismo, criminalità e pericoli. Le azioni delle forze dell'ordine e del ministero guidato da Matteo Salvini vanno nella direzione di riappropriarsi di intere aree cittadine considerate porti franchi da chi ha cattive intenzioni. Così non deve più essere: siamo accanto ai cittadini di Barriera di Milano e ci saremo sempre", afferma il capogruppo della Lega in Comune, Fabrizio Ricca, neo eletto consigliere regionale.