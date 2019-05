Val di Susa, No Tav: "Elezioni non ci hanno mai spaventato"

"Le elezioni non ci hanno mai spaventato in tutti questi anni e nemmeno questa volta". A sostenerlo è il movimento No Tav della Val di Susa dopo le elezioni del 26 maggio. Secondo i militanti del movimento, il voto per le europee non riguarda la linea ferroviaria Torino-Lione. In merito alle comunali hanno dichiarato che "le amministrazioni No Tav sono riconfermate", con la perdita di Susa compensata dalla "significativa vittoria" a Bussoleno e Giaglione.

"Faremo resistenza contro l'avanzata Salvini"

"Negli scorsi mesi abbiamo sorriso parecchio nel leggere chi accusava il movimento No Tav di essere diventato filogovernativo", si legge nella presa di posizione del movimento. "Noi che di governi ne abbiamo visti passare tanti - spiegano i militanti - eravamo certi che i nodi sarebbero tutti venuti al pettine. A giudicare dalla dichiarazioni post voto, il Tav si annuncia già da ora come il principale terreno di scontro e di resistenza, anche contro l'avanzata di Salvini".