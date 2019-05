Torino, prende a calci vetrata del triage dell'ospedale: arrestato

Un italiano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia per aver ridotto in frantumi, a forza di calci, la vetrata del triage dell'ospedale Oftalmico di Torino, in via Juvarra, fuggendo poi assieme a un'amica.

L'arresto

Gli agenti delle volanti hanno intercettato il 28enne in piazza XVIII Dicembre, all'angolo con via Cernaia. Per non farsi arrestare, il giovane ha minacciato i poliziotti e ha tentato di colpirli a gomitate. È finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato denunciato per minacce e danneggiamento.

Un'altra denuncia poche ore prima

Il 28enne era già stato denunciato poche ore prima dagli agenti della polizia ferroviaria per aver infranto una porta a vetri nella stazione di Villastellone.