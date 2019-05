Torino, gettano ovuli di cocaina nel water: arrestati due pusher

Due pusher, che per tentare di sfuggire all’arresto hanno gettato nel water 129 ovuli di cocaina, sono finiti in manette a Torino. Si tratta di un gabonese di 19 anni e di un senegalese di 31 anni, entrambi irregolari in Italia. Gli agenti di polizia li hanno intercettati in un appartamento in corso Emilia, nel quartiere Aurora, dopo un breve pedinamento. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 116 grammi di cocaina, mille euro in contanti, quattro cellulari e materiale per il confezionamento. I due spacciatori avevano messo una porta di ferro e inferriate alle finestre dell'abitazione.