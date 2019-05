Moncalieri, scoperti mentre rubano rame in una scuola: due arrestati

Arrestati due uomini a Moncalieri, in provincia di Torino, sorpresi a rubare rame alla scuola dell'infanzia 'Charlie Chaplin'. Sono stati scoperti dai carabinieri, impegnati a controllare i seggi in occasione delle elezioni. I due, che scalavano grondaie e balconi per staccare tubi e raccordi in rame da condomini e istituti scolastici, sono accusati di furto aggravato in concorso.