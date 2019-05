Bimbo morto a Novara: martedì funerali, proclamato il lutto cittadino

Si terranno martedì prossimo, 28 maggio, nel Duomo di Novara, i funerali del bimbo deceduto a 20 mesi in seguito alle percosse ricevute e per la cui morte sono stati fermati la madre e il compagno di lei, accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Il Comune di Novara ha decretato per il giorno delle esequie di lutto cittadino. Dietro iniziativa di un gruppo di cittadini, che si sono fatti sentire attraverso i social, l'amministrazione comunale ha inoltre organizzato per domani sera, lunedì 25 maggio, una fiaccolata. Il corteo partirà alle 21 da piazza Cavour per raggiungere la piazza del Duomo, dove è previsto un momento di raccoglimento. Novara, bimbo morto dopo arrivo in ospedale: indagati madre e compagno