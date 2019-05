Torino, controlli antidroga in città: cinque arresti

È di cinque arresti il bilancio dell'operazione della Questura, a Torino, contro lo spaccio di stupefacenti in alcune zone della città in cui l'attività dei pusher risulta essere più massiccia.

Lo spaccio di marijuana

Una pattuglia di 'Falchi' della squadra mobile ha scoperto due spacciatori, di origine nigeriana, in un appartamento dove abitavano con altri cinque connazionali: entrambi stavano confezionando delle dosi e sono stati trovati in possesso di 600 grammi di marijuana. Per uno degli altri inquilini, irregolare, è stato avviato l'iter verso l'espulsione. Nel corso dell'intervento si è scoperto che a carico di un quarto pendeva un provvedimento di messa in libertà controllata.

Arresto rocambolesco

Poco prima un'altra pattuglia ha arrestato un senegalese che in casa custodiva delle dosi di crack pronte per essere smerciate. In un altro appartamento è stato individuato da una pattuglia del Commissariato Centro un nigeriano con un chilo di marijuana. L'uomo ha cercato di sfuggire all'arresto saltando da un balcone all'altro di un edificio di corso Giulio Cesare, ma è stato raggiunto e arrestato.

I controlli in città

In serata è stato arrestato un gambiano nel corso di un controllo "ad alto impatto", svolto dall'Ufficio prevenzione generale in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine e il Reparto mobile, durante il quale sono stati anche controllati una ventina di nigeriani che bivaccavano sul lungo Dora. Dodici sono stati portati in questura per accertamenti sulla loro regolarità nel territorio nazionale.