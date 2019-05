Cuneo, fabbrica carte d'identità false per minorenni: denunciato

Un 19enne di Cavallermaggiore (Cuneo) è stato denunciato per possesso e fabbricazione di documenti d'identità contraffatti. Il giovane forniva carte d'identità false a minorenni per entrare in discoteca e farsi servire alcolici. Il tariffario per un documento da maggiorenne, necessario per poter acquistare gli alcolici, arrivava fino a cento euro.

La droga

La sua attività è emersa dall'analisi del telefono cellulare del giovane, fermato per un controllo e trovato in possesso di droga. Le richieste arrivavano al giovane proprio attraverso il cellulare. Oltre alla denuncia per spaccio di droga, dato che altra sostanza stupefacente è stata trovata presso la sua abitazione, il giovane è stato denunciato anche per i documenti falsi.