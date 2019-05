Torino, stacca a morsi un dito a un poliziotto: il 23enne verrà espulso

Sarà espulso il nigeriano di 23 anni che, per non farsi fotosegnalare, ha aggredito un poliziotto negli uffici della Questura di Torino staccandogli a morsi la prima falange dell'anulare. Per questo episodio, avvenuto martedì 21 maggio, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Il 23enne è stato ascoltato dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale che ne ha respinto la richiesta. Secondo quanto previsto dal Decreto sicurezza, l'uomo deve essere espulso dal territorio nazionale.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

"Sarà espulso, grazie al Decreto Sicurezza, il nigeriano che a Torino aveva staccato a morsi una falange a un poliziotto. Tolleranza zero per delinquenti e finti profughi: l'avevamo promesso, lo stiamo facendo. Orgogliosi di questi risultati, in attesa del Decreto Sicurezza Bis che darà ancora più forza alla lotta contro scafisti e mafiosi e aumenterà le tutele per donne e uomini in divisa". Lo dice il ministro degli Interni, Matteo Salvini.

