Ivrea, incidenti sul lavoro: muore operaio schiacciato da muletto

A Ivrea, in provincia di Torino, un operaio di 64 anni, originario della Polonia, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. L'incidente sul lavoro si è verificato all'interno dell'officina Cogeis dove erano in corso delle opere di manutenzione. Da quanto trapela, il 64enne era su un cestello sollevato da un muletto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato tra l'interno del cestello e il soffitto dell'officina, forse per una manovra errata. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è morto appena arrivato in ospedale.