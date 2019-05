Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 23 maggio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un bando promontorio di alta pressione garantisce una giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest, seppur con qualche nuvola di passaggio e locali note instabili pomeridiane sui rilievi alpini. Clima gradevole, temperature in linea con le medie del periodo e massime prossime ai 25°C in pianura, non oltre i 20°C in Liguria per venti di brezza sostenuta dal mare.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,1 µg/m³.