Torino, truffe a parrocchie e case di riposo: quattro arresti

Prendeva di mira parrocchie, conventi, enti religiosi e case di riposo l'organizzazione criminale smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino. I militari hanno eseguito 12 misure cautelari e ricostruito 86 truffe messe a segno in tutta Italia per un guadagno di oltre 400 mila euro. Quattro le persone finite in carcere, otto quelle sottoposte a diverse misure cautelari.

Le truffe alle parrocchie

I componenti della banda contattavano parrocchie e conventi presentandosi come rappresentanti di enti locali, dipendenti comunali e regionali o direttori di istituti di credito. Dicevano all'ente religioso che era stato accreditato un contributo, comunale o regionale, maggiore a quello dovuto e chiedevano la differenza da versare su carte Postepay. Le somme variavano da 2 mila a 16.500 euro. Le vittime, nel timore di essere multate, versavano il denaro su su conti correnti o carte prepagate intestati a prestanomi.

Le parole del procuratore

"Grazie al lavoro certosino dei carabinieri e del Pm, Paolo Scafi, è stato possibile far emergere la vastità e la gravità di un fenomeno che ha coinvolto vittime in tutta Italia, da Torino alla Sicilia, passando per Pordenone e Roma". Così il procuratore di Torino, Paolo Borgna, ha commentato l'operazione che ha portato allo smantellamento dell'organizzazione criminale dedita alle truffe. "La semplice truffa è un reato per cui non è prevista la custodia cautelare - spiega - Ma l'inchiesta ha permesso di riunire procedimenti penali già avviati presso altre procure e contestare così l'associazione a delinquere e la truffa aggravata".