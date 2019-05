Biella, ruba cellulare e chiede 150 euro di riscatto: arrestato

Un ragazzo di 23 anni, ai domiciliari per spaccio di droga, è stato arrestato dai carabinieri per aver rubato un cellulare del valore di 1.000 euro e aver chiesto al proprietario 150 euro per restituirglielo. La vicenda è accaduta nel Biellese. Il giovane aveva usufruito di un permesso per andare al lavoro e quando è stato fermato aveva ancora in tasca il denaro oltre a un taglierino. Il telefono, contenuto in un marsupio, era stato rubato nell'auto parcheggiata dal proprietario a Biella. Il giovane era riuscito a risalire al 50enne proponendogli lo scambio. Ora è accusato di estorsione, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.