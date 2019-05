La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La circolazione di bassa pressione si muove lentamente verso Est favorendo una giornata nel complesso soleggiata sul Nordovest seppur con qualche annuvolamento di passaggio. Non mancheranno isolate note instabili sulle Alpi, dove nel pomeriggio potrà verificarsi qualche acquazzone. In Liguria insisteranno nubi compatte ad inizio giornata, con brevi piogge sul Levante. Parziale diradamento delle nubi nel pomeriggio. Rialzo delle temperature diurne. Venti deboli e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.