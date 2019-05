Salvato all'ospedale Molinette di Torino un 47enne arrivato in sala operatoria con una freccia di 30 centimetri che gli trapassava il ventricolo sinistro del cuore, la più importante delle camere cardiache, e un polmone. L'uomo, residente in un comune della cintura di Aosta, è stato operato con un intervento, considerato eccezionale, nel reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale dall'equipe di Cardiochirurgia universitaria diretta dal professor Mauro Rinaldi. L'operazione di estrazione della freccia e di cura delle lesioni cardio-polmonari è perfettamente riuscita. Il dardo è partito da una balestra che l’uomo stava armeggiando. Secondo le prime ricostruzioni, l'ipotesi più probabile sembra quella di un incidente, ma non si esclude il tentato suicidio.

L'operazione

Arrivato in gravi condizioni all’ospedale di Aosta, l’uomo è stato portato successivamente al Molinette in elicottero ed è sempre rimasto sveglio prima dell’intervento. La rimozione immediata della freccia - hanno spiegato i medici - avrebbe potuto innescare un'emorragia incontrollabile. Quindi, per eseguire l'operazione, l'equipe di Cardiochirurgia ha instaurato la circolazione extracorporea d'emergenza per supportare le funzioni cardio-respiratorie e ha poi proceduto a estrarre il dardo dal cuore e a riparare le lesioni cardio-polomonari.