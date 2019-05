Mentre si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 24 anni, residente a Volpiano in provincia di Torino, ha messo in vendita un telefono cellulare utilizzando Facebook. Dopo aver incassato 700 euro, non ha però inviato il cellulare all'acquirente che, a quel punto, lo ha denunciato. I carabinieri hanno quindi segnalato l'episodio alla Procura di Ivrea, che ha disposto la revoca dei domiciliari. Il 24enne è cosi tornato in carcere.