Vercelli, ruba in un supermercato e aggredisce metronotte: arrestata

Ruba alcune bottiglie di liquore in un supermercato e quando una guardia giurata la ferma per appurare il furto gli si scaglia contro, insultandola e picchiandola. La ladra, una ragazza tossicodipendente di 22 anni, è stata arrestata dagli agenti di polizia di Vercelli per rapina ed è stata denunciata anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’aggressione

La donna, dopo aver superato le barre antitaccheggio, ha aggredito il metronotte che l'aveva raggiunta per appurare l'eventuale furto, ferendolo al viso. Non contenta si è poi scagliata contro i poliziotti, che a fatica l'hanno arrestata, dopo aver ricevuto insulti e minacce. Attualmente la 22enne, già nota alle forze dell'ordine, si trova in carcere.