Torino, auto la investe mentre attraversa sulle strisce: morta 75enne

Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto alla periferia sud di Torino. L'anziana stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Pio VII, all'altezza di via Allason, quando è stata travolta da una Opel Agila. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Squadra infortunistica del Reparto radiomobile della polizia municipale sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto lunedì 20 maggio.