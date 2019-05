Meane, finisce fuori strada dopo serata con amici: morto 32enne

Un uomo di 32 anni di Alba (Cuneo) è morto in un incidente sulla strada Fondovalle Tanaro, all'altezza del bivio per Meane. Sono stati i genitori, nella mattina di oggi, lunedì 20 maggio, a dare l'allarme, dato che il 32enne non era rientrato a casa. Le ricerche dei carabinieri hanno portato al ritrovamento dell'auto, una Fiat 600, in una scarpata. All'intero i vigili del fuoco hanno trovato il giovane, ormai deceduto. Ieri aveva trascorso la serata con alcuni amici. Dai primi accertamenti, sembra che sia finito fuori strada per cause ancora da accertare.