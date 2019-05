Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 19 maggio

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Insiste una vasta area di bassa pressione sull'Europa occidentale. Prosegue la fase di tempo instabile anche al Nord Ovest con molte nubi e piogge diffuse, specie al mattino. Nel corso del giorno possibilità di qualche schiarita sulle aree pianeggianti del basso Piemonte e in Liguria. Clima fresco con valori massimi tra 16 e 20°C in pianura. Venti moderati da SO in Liguria, mare mosso o molto mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti dcieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.