Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una circolazione ciclonica posizionata ad Ovest dell'Italia pilota un flusso instabile che determina una giornata di tempo perturbato, con piogge e rovesci diffusi. Nevicate in montagna in medio-alta quota, in genere oltre i 1500-1700m. Clima fresco a tutte le quote con massime non superiori ai 13-15°C in pianura, ventilazione orientale; da Nord sulla Liguria. Mar ligure mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.