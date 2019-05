Collegno, vuole svaligiare una villa ma sveglia i proprietari

Forse la prossima volta starà più attento, ma sta di fatto che stavolta gli è andata proprio male. Un ragazzo di 24 anni ha cercato di intrufolarsi in una villa di Collegno, in provincia di Torino, per portare via gioielli e denaro, ma ha svegliato i proprietari. Inoltre, quando ha tentato di fuggire, è rimasto bloccato in giardino ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

La dinamica dei fatti

Il 24enne prima ha scavalcato la recinzione e ha rubato alcuni vestiti in un garage, poi con una scala ha raggiunto il primo piano dell'abitazione, ma ha fatto troppo rumore e ha svegliato i proprietari. Ha cercato di fuggire, ma non è riuscito a scavalcare la recinzione della villa ed è rimasto bloccato in giardino.