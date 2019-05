Cherasco, sotterra la droga sotto agli alberi: arrestato pusher

I carabinieri di Cherasco (Cuneo) hanno arrestato per spaccio un cittadino albanese, 27 anni, residente in zona, con precedenti per reati simili. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre spacciava stupefacenti. Diversi giorni di appostamenti e controlli hanno permesso ai carabinieri di scoprire che l'albanese sotterrava la droga in un'area vicino alla strada, nascosta da alcuni alberi. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di migliaio di euro in contanti, ovuli di cocaina già pronti per lo spaccio, bilancini di precisione e alcuni telefoni cellulari per la gestione dei clienti. Arrestato, il 27enne è stato rinchiuso nel carcere di Asti.