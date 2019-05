Torino, scarafaggi in una gastronomia: sequestrato il locale

Delle blatte sono state trovate in un laboratorio di gastronomia di via Belfiore, a Torino, dagli agenti di polizia che al termine del controllo hanno sequestrato il locale. All'interno della gastronomia sono stati trovati anche 15 chili di alimenti mal conservati. La titolare, una senegalese, è stata denunciata e sanzionata per oltre 26mila euro per le carenze igieniche riscontrate.

I controlli a Torino

Irregolarità sono state rilevate anche in un ristorante cinese in via Goito, dove sono stati sequestrati 66 chili di prodotti congelati che venivano serviti come freschi. Il titolare è stato denunciato e multato per circa 30mila euro. Altri quattro minimarket di San Salvario sono stati sanzionati per oltre 9.400 euro. Nel corso dell'attività è stato controllato anche un bar in via Genova, dove un albanese di 34 anni è stato denunciato per minacce, violenza privata e percosse nei confronti dell'ex moglie.