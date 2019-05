Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 17 maggio

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Si va scavando una circolazione depressionaria ad Ovest dell'Italia, con conseguente richiamo di correnti umide ed instabili sul Nordovest. Molte nubi quasi ovunque, con schiarite soleggiate più che altro su Liguria e basso Piemonte. Precipitazioni sulle Alpi, in estensione dalla seconda parte del giorno anche al resto del Piemonte. Neve in medio-alta montagna. Temperature in calo e clima molto fresco. Ventilazione orientale nei bassi strati in Valpadana, da Nord sulla Liguria con mare via via più mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.