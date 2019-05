Un tecnico è morto folgorato mentre stava sostituendo una macchina del caffè in una trattoria di Rivara Canavese, in provincia di Torino. A differenza di quanto appreso in un primo momento, la macchina del caffè non è esplosa. Nel tentativo di soccorrere la vittima, un 65enne di Beinasco, è rimasto ferito il figlio di 31 anni che lavorava con lui. A dare l'allarme sono stati i titolari. Secondo le prime informazioni, padre e figlio sono dipendenti di una ditta specializzata nella manutenzione delle macchine del caffè. L'incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una presa elettrica. Il 31enne è stato trasportato dal 118 con l'elicottero in codice giallo all'ospedale Cto di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno posto sotto sequestro la trattoria.

Data ultima modifica 16 maggio 2019 ore 19:20