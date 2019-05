Chieri, scontro tra auto e moto: morto centauro 24enne

Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale a Chieri, in provincia di Torino. Il giovane, Marco Salvi, era il figlio di Umberto Salvi, medico molto conosciuto a Settimo Torinese, candidato alle prossime amministrative come consigliere comunale per il Pd. Il ragazzo stava percorrendo la provinciale 119 per Andezeno quando la sua motocicletta si è scontrata con una Renault Scenic. Il giovane è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale.