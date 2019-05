Torino, sciopero dei mezzi pubblici Gtt venerdì 17 maggio

L’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico per venerdì 17 maggio della durata di quattro ore. In particolare, i mezzi urbani Gtt si fermeranno dalle 18 alle 22, mentre quelli extraurbani dalle 8 alle 12. Il resto del personale Gtt sciopererà nelle ultime quattro ore della giornata lavorativa. La protesta è stata indetta - spiegano i sindacati di base - contro il piano industriale Gtt, per "la poca chiarezza e superficialità applicata alla gestione per l'assegnazione del nodo ferroviario Gtt al gruppo Trenitalia", le discriminazioni dei lavoratori e la mancanza di assunzioni in officina.