Cerrione, vende sul web palline da golf rubate nei club: denunciato

Vendeva su un sito per annunci di vendita online palline da golf rubate in due circoli sportivi del Biellese. Ma l’uomo, denunciato per ricettazione, aveva indicato sull’annuncio il proprio contatto telefonico e così è stato identificato dai carabinieri di Salussola (Biella). Protagonista della vicenda un uomo di 58 anni, residente a Cerrione nel Biellese: in casa sua, a seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato 2.130 palline che, è emerso dalle indagini, erano state rubate nei golf club 'Il Mulino' e 'Tenuta Castello' di Cerrione. La merce, del valore di 2.400 euro, è stata sequestrata. L’intervento dei carabinieri è avvenuto su segnalazione di un utente di Milano, che aveva notato in vendita sul sito di annunci palline da golf molto simili a quelle usate nei due circoli.