Meteo a Torino: le previsioni di oggi lunedì 13 maggio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata in prevalenza soleggiata quasi ovunque, ad eccezione di maggior nuvolosità sulla Liguria di Levante. In nottata possibile qualche piovasco in transito tra basso Piemonte e Liguria. Clima molto gradevole con massime generalmente intorno ai 22-24°C. Mar Ligure mosso o molto mosso al largo con ventilazione ancora sostenuta di tramontana.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.