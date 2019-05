Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 12 maggio

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Fanno il loro ingresso correnti asciutte settentrionali che seguono l'impulso instabile che nel frattempo scivola verso SudEst. Ampie schiarite fin dal mattino salvo residua nuvolosità alta e stratificata e possibili ultime note instabile sullo spezzino. Temperature in calo nei minimi in montagna, in aumento le massime in pianura. Ventoso da Nord a tutte le quote, tramontana forte in Liguria. Mare mosso al largo.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,3 µg/m³.