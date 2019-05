Un'auto è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo per una trentina di metri in valle Mongia, in località Fornaci del comune di Scagnello in provincia di Cuneo. È avvenuto la sera dell'11 maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Sulla vettura viaggiava una coppia che è stata estratta a fatica dalle lamiere ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cuneo. Le condizioni dei due sono gravi.