Un climber 39enne, residente a Torino, rimasto ferito dopo una caduta durante la salita a una palestra di Roccia nella zona di Ronco Canavese (Torino), è stato salvato oggi pomeriggio dal Soccorso Alpino. A lanciare l’allarme è stato il compagno di cordata. Per via del forte vento l'elicottero del servizio 118 non ha potuto avvicinarsi al punto in cui lo scalatore era precipitato. I soccorritori, così, si sono calati in corda doppia per un centinaio di metri e hanno prelevato l'uomo, portandolo in un punto in cui è stato possibile imbarcarlo sul velivolo. Il ferito, che ha riportato contusioni e fratture, è stato ricoverato all'ospedale Cto.