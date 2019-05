Saviano al Salone: “Si è detto no non a un libro, ma a dichiarazione”

"Il Salone del Libro di Torino sta ribadendo la centralità del libro, sono felice di essere qui - ha detto Roberto Saviano a margine della presentazione al Lingotto del proprio libro, 'In mare non esistono taxi' -. Tutta la polemica di questi giorni è nata intorno a un libro, un libro che non è stato boicottato, sia ben chiaro. Non è stato detto no a un libro, ma a una dichiarazione che non poteva essere accettata- -sottolinea Saviano commentando l’esclusione dalla buchmesse della casa editrice Altaforte a causa delle affermazioni del suo editore, Francesco Polacchi, che ha pubblicato il volume 'Io sono Matteo Salvini' -. Questo Salone sta segnando un passo nuovo, una svolta che parte dai libri. Fantastico".

Le parole di Roberto Saviano

"E’ ovvio a tutti che è cosa ben diversa vendere un libro come Mein Kampf, o qualsiasi libro di quel tipo, dal fare pubblicamente una dichiarazione come quella che abbiamo sentito - ha aggiunto Saviano -. Poi chiunque potrà dire quello che vuole. Ma questa è la realtà. Ribadisco che quanto è accaduto qui a Torino in questi giorni è importante e potrà aprire nuovi orizzonti", conclude Saviano.

I fan dell'autore in coda per ore

I fan dell'autore hanno atteso per oltre due ore per farsi firmare una copia del suo ultimo libro, e altrettante per ascoltarlo parlare, nella Sala Oro, lo spazio più ampio del Lingotto. Un migliaio le persone che non sono riuscite a entrare. "Ho ritrovato un pubblico straordinario - ha detto l'autore - a riprova di un Salone davvero unico, e mi fa piacere che in linea di massima la gente non mi abbia chiesto commenti sulle polemiche in corso, ma del mio libro e dei libri in generale. Come dire che bisogna ricominciare a ricostruire dalla macerie ripartendo dai libri".