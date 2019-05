Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Da Nordovest si avvicina un impulso instabile che determinerà una giornata nuvolosa con piovaschi sparsi tra VDA e alto Piemonte e valicherà le Alpi dal pomeriggio, portando qualche acquazzone sul Piemonte orientale e levante ligure; più ai margini l'Ovest Piemonte. Spazi soleggiati saranno comunque presenti in Piemonte mentre in Liguria - dal savonese verso Est - avremo nubi marittime anche compatte. In serata migliora rapidamente salvo addensamenti nuvolosi sulle confinali valdostane, con associate deboli precipitazioni.

La situazione meteo a Novara

A Novara inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti cinque millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,8 µg/m³.