Cuneo, accoltella al collo un uomo: arrestato 60enne

Un 60enne, al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi, avrebbe inferto una coltellata a un cittadino rumeno, ferendolo al collo, e poi avrebbe tentato di colpirlo con una barra in ferro. L'uomo, residente a Salmour in provincia di Cuneo, è stato arrestato dai carabinieri di Fossano con l'accusa di lesioni gravissime.

L'arresto

La vittima ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta in un'officina meccanica di Salmour. I carabinieri hanno rintracciato il 60enne nella sua abitazione, non lontano dal luogo dell'aggressione, e sequestrato il coltello e la barra di ferro. La vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cuneo.