Torino, stalking: entra in casa della ex moglie e le taglia i vestiti

Ha perseguitato l'ex moglie, che lo ha lasciato dopo un anno e mezzo di matrimonio, arrivando a intrufolarsi in casa della donna per tagliarle i vestiti. Nei confronti dell'uomo, che nei mesi scorsi era già stato ammonito, la Procura di Torino ha emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa.

L'accusa di stalking

La vittima, 40 anni, si è rivolta all'Ufficio minori e vittime vulnerabili della Questura, agli agenti ha raccontato che il suo ex marito continuava ad assillarla con messaggi, telefonate, atteggiamenti persecutori che le provocavano ansia e paura. In un'occasione l'uomo, che è stato ripreso da una telecamera, si è intrufolato nella casa dell'ex moglie, mettendola a soqquadro e tagliandole dei vestiti. Ancora in corso le indagini per capire se i danneggiamenti all'auto della donna siano siano imputabili all'ex marito oppure no.