Mostre a Torino: cosa fare nel weekend dell’11-12 maggio

È stata prorogata, in seguito al grande successo di pubblico, la mostra "Gulp! Goal! Ciak! Cinema e fumetti", allestita al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Prende il via sabato 11 maggio a Chieri, in provincia di Torino, "Tramanda - Il filo tra passato e futuro", manifestazione artistica internazionale dedicata alla fiber art, mentre per i bambini torna l'attività per famiglie "Gioca e impara con i Lego sulle antiche sponde del Nilo", al Museo Egizio.

Mostre ed eventi che inaugurano a Torino questa settimana

Il Salone del Libro al Lingotto Fiere

Dal 9 al 13 maggio Lingotto Fiere torna ad ospitare il Salone Internazionale del Libro di Torino (IL PROGRAMMA). Tra novità logistiche, tanta attesa e molte polemiche, ecco gli eventi in programma e gli ospiti da non perdere nei cinque giorni dedicati all'editoria e alla cultura. Il Salone del Libro di Torino ruoterà attorno al tema ‘Il gioco del mondo’, "ovvero ibridazioni e identità, felicità e crisi, logiche e irrazionalità, evoluzioni e battute d'arresto: il contemporaneo con le sue tensioni, controversie e speranze attraverso la pluralità delle voci e visioni di scrittori, scienziati, giornalisti, artisti, registi", secondo quanto si legge sulla presentazione della manifestazione. (TUTTE LE INFO)

"Gulp! Goal! Ciak!" al Museo Nazionale del Cinema

È stata prorogata, in seguito al grande successo di pubblico, la mostra "Gulp! Goal! Ciak! Cinema e fumetti", allestita al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Visitata da oltre 55 mila persone durante il lungo ponte primaverile, con una media di circa 3 mila 230 presenze ogni giorno e una punta massima di 4 mila 469 persone il 27 aprile, resterà aperta fino al 17 giugno. La mostra, prevista inizialmente fino al 20 maggio, racconta il rapporto tra cinema e fumetto, due arti che, grazie alla loro capacità di raccontare anche per immagini, hanno stretto una lunga sinergia di collaborazione, in un continuo scambio di ruoli e stili.

"Pop-App" a Palazzo Barolo

Dai primi volumi animati, i pop-up dai quali spuntano fuori personaggi di carta generando un effetto sorpresa, alle applicazioni per smartphone. È il lungo precorso espositivo proposto dalla mostra "Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle app", fino al 30 giugno a Palazzo Barolo. Più di 250 oggetti tra testi, giochi e disegni dal 1500 al 1960: un patrimonio culturale ed economico di valore inestimabile, con pezzi rari e veri gioiellini. L'iniziativa fa parte del progetto che vede coinvolti l'Università La Sapienza di Roma e la Fondazione Tancredi di Barolo di Torino.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

"Polvere d'artista" all'ex Teatro Paesana

Oggetti di uso comune, scarti del quotidiano come mozziconi di sigaretta o lattine schiacciate, rappresentati in grandi dimensioni: venti opere realizzate in marmo di Carrara, dal 2011 a oggi, dallo scultore Nazareno Biondo. La personale di Biondo, "Polvere d'artista", è da domani 7 maggio fino all'8 giugno negli spazi dell'ex Teatro Paesana. I lavori rappresentano una sensazione comune diffusa tra gli individui della società contemporanea, il sentirsi usati, per precisi scopi, per poi esser scartati e abbandonati. La mostra è curata da Enrico Debandi, responsabile artistico di Palazzo Saluzzo Paesana. Biondo è al lavoro su un blocco di marmo bianco di 15 tonnellate da cui, tra scalpello e dischi diamantati, sta intagliando una vecchia Fiat 500.

Orari: da mercoledì a domenica dalle 16 alle 20.

Mostre ed eventi in corso a Torino a maggio 2019

"Fo.To, Fotografi a Torino"

Torino continua la sua corsa di città della fotografia, con la seconda edizione di "Fo.To 2019". Anche quest'anno il progetto, promosso dal Museo Fico dal 3 maggio al 16 giugno, trasforma la città in un museo diffuso di immagini. La mostra celebra la fotografia a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature, dalla fotografia storica a quella contemporanea, dal mondo analogico a quello digitale, dai grandi maestri classici ad autori contemporanei.

"Notre-Dame de Paris" a Palazzo Madama

Le atmosfere 'prerivoluzionarie' di Notre-Dame di Parigi rivivono nella mostra multimediale di Palazzo Madama, a Torino, dal 5 aprile al 30 settembre 2019. "Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche dalla grande cattedrale" è il titolo dell'esposizione, curata della conservatrice di Palazzo Madama Simonetta Castronovo in collaborazione con il Musée de Cluny - Musée national du Moyen Age di Parigi. Protagoniste quattro teste originali gotiche provenienti dalla celebre cattedrale. Sono una Testa d'Angelo, una Testa di Re mago, la Testa di uomo barbuto e una Testa di figura femminile, fatte rimuovere nel 1793 da Robespierre in quanto simboli della monarchia e della religione. Le opere, venute alla luce durante alcuni scavi, sono del Museo de Cluny.

Orari: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.

"Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti" alla Pinacoteca Agnelli

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli propone, fino a domenica 21 luglio, la mostra "Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti", a cura di Alessandro Cecchi. In esposizione disegni autografi con studi per gli affreschi della volta della Cappella Sistina, studi di anatomia e di architettura, tutti provenienti da Casa Buonarroti, fondazione fiorentina che conserva, oltre all’archivio della famiglia, la più grande collezione al mondo di opere grafiche di Michelangelo. Sarà dunque l’occasione per ammirare preziosi studi di anatomia e di architettura abitualmente non esposti al pubblico.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 19.

"Auto che passione!" al Mauto

Il Mauto ha inaugurato il 29 marzo la mostra, "Auto che passione! Interazione fra grafica e design". Si potrà visitare fino al 30 giugno, mentre continua fino al 26 maggio la mostra 'Marcello Gandini. Genio nascosto'. Saranno esposte 30 opere - manifesti pubblicitari e opuscoli - realizzate dai grandi maestri della grafica come Marcello Dudovich, Leopoldo Metlicovitz, Marcello Nizzoli, Plinio Codognato e molti altri. Tra queste, alcune preziose illustrazioni realizzate da Carlo Biscaretti di Ruffia, fondatore del Mauto, ma anche grafico pubblicitario e sagace umorista. A corollario della mostra di manifesti, saranno esposte sei vetture iconiche della storia del car design e rappresentative della sua evoluzione nei decenni.

Orari: Lunedì dalle 10 alle 14, da martedì a domenica dalle 10 alle 19.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

"Tramanda - Il filo tra passato e futuro" a Chieri

Prende il via sabato 11 maggio, a Chieri, in provincia di Torino, "Tramanda - Il filo tra passato e futuro", manifestazione artistica internazionale dedicata alla fiber art. Taglio del nastro dalle ore 16, con diversi eventi in tre location a cominciare dall'Imbiancheria del Vajro, che ospita Young Fiber Contest 2019 e Chiamata aperta Fiber Art e Mixed Media. Si prosegue alla Bonetto Desing Arredamento con l'esposizione Style Life. Vivere nell'arte e si conclude nello storico Palazzo Opesso con La Fiber Art delle Origini e Continuità della Ricerca, esposizione di opere di grande valore storico attraverso cui conoscere lo stile originario dei fiber artisti internazionali in relazione alla sperimentazione attuale. Numerosi gli appuntamenti fino al 30 giugno, come lo Yoga e Thai Chi al museo o Tesserechieri, incontro con il maestro Giustino Caposciutti. E, ancora, la mostra di ricami Bandera alla Porta del Tessile, il workshop batik, la Sfilata Social/e per Chieri e l'appuntamento al Filatoio Rosso di Caraglio (Cuneo) Trame d'Autore, un 'dialogo' fra le atmosfere del filatoio e le opere chieresi.

Magna Charta a Vercelli

Per la prima volta in Italia viene esposta una delle copie esistenti della Magna Charta Libertatum, documento scritto in latino che il re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del Regno, suoi diretti feudatari, presso Runnymede il 15 giugno 1215. La pergamena, proveniente dalla cattedrale di Hereford, Regno Unito, fa parte della mostra 'La Magna Charta - Guala Bicchieri e il suo lascito', allestita nell'Arca di San Marco a Vercelli fino al 9 giugno. L'evento rientra nelle celebrazioni degli 800 anni dell'abbazia Sant'Andrea, uno dei primi esempi di gotico precoce in Italia, fondata il 19 febbraio 1219 dal cardinale Guala Bicchieri. Si tratta del legato pontificio della Chiesa che ha posto il sigillo sulla copia della Magna Charta presente in questi mesi a Vercelli.

Eventi per bambini

"Gioca e impara con i Lego sulle antiche sponde del Nilo" al Museo Egizio

Sabato 14 e domenica 15 luglio 2018, torna l'attività per famiglie "Gioca e impara con i Lego sulle antiche sponde del Nilo" al Museo Egizio, realizzata in collaborazione con Briks4Kidz. Dopo una visita alla scoperta della collezione, i bambini potranno costruire semplici e colorati modelli, alcuni dei quali motorizzati, che si ispirano al mondo animale, alle divinità e alla vita quotidiana dell'antico Egitto, utilizzando i mattoncini Lego.

Orari: 10:10 e 14:40. Durata: 150 minuti (90 minuti di visita guidata più 60 minuti di laboratorio).